الأول على الكلية الحربية لـ«الوطن»: الأرض عرض.. والحفاظ عليها واجب وطني

قال الملازم تحت الاختبار عبدالرحمن طارق عبدالعزيز، الأول على الدفعة «117 حربية»، إنه يملأه الفخر والاعتزاز والشرف، بأن يكون يوم تخرجه وزملائه من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، متزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن «نصر أكتوبر» محفور في وجدان كل ضابط وجندي مصري، وأن مصر لا تفرط في الأرض، لأنها عرض، وواجب وطني مقدس ينبغي الحفاظ عليه.

وأضاف الأول على الدفعة «117 حربية»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش حفل تخريج الكليات العسكرية، اليوم، أن القوات المسلحة مهتمة بتدريب الضباط الجدد على أعلى مستوى، بداية من الجانب العلمي واللياقة البدنية، والعلوم العسكرية المتخصصة، والعلوم المدنية، والجانب التوعوي، فضلا عن الأداء العملي على أرض الواقع، وذلك حتى يكون الضابط الجديد قادرا على تقييم الخيارات المتاحة له، واتخاذ القرار السليم وقت الحاجة، فضلا عن تنفيذ أي تعليمات تصدر إليه من قياداته على أعلى مستوى.

وتابع أن التطوير سيكون ملموسا لكل الخريجين من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، على كافة الأصعدة، مضيفا: «نحن قادرون على الحفاظ على الأرض والعرض وكل ذرة أرض مصرية.. وربنا يقدرنا ويكون على قدر المسئولية، ونفيد بلادنا على قد ما نقدر».

وعبر الأول على الدفعة الـ«117 حربية»، عن إحساسه بالفخر، بأن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادات العسكرية وكبار رجال الدولة، لحفل تخرجهم بعد التدريب وبذل مجهود كبير خلال 3 سنوات من الدراسة المكثفة، مؤكدا أنه شعر بالفخر والسعادة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، في يوم تخرجهم.

وأكد ضرورة أن يحدد الجيل الجديد الهدف الذي يريد الوصول إليه منذ الصغر، وأن يحدد الطريق والخطوات التي يريدها، حتى يعمل للوصول إليها، معتبرا أن التخطيط الجيد وفق القدرات والإمكانيات، والسعي لتحقيقها هي أولى خطوات النجاح، مضيفا: «مفيش حد يتعب.. ومبيلاقيش نتيجة تعبه».