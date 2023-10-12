مدير كلية الطب في القوات المسلحة: تخريج دفعتين هذا العام

قال اللواء طبيب أيمن شوقي، مدير كلية الطب في القوات المسلحة، إن الدراسة في الكلية أصبحت 5 سنوات دراسية وعامين امتياز، بعدما كانت 6 سنوات وسنة امتياز لدى إنشائها، لافتًا إلى أن الكلية ستخرج دفعتين هذا العام منها وليس دفعة واحدة بعد تطبيق معايير المجلس الأعلى للجامعات الجديدة بشأن سنوات الدراسة.

وأضاف مدير كلية الطب في القوات المسلحة، في تصريح لـ«الوطن»، أن الكلية مثل أي كلية طب في مصر، تدرس الجوانب الطبية، إضافة إلى بعض التخصصات العسكرية، مثل جراحة الفضاء، والأعماق، والكوارث، والمواد العسكرية التي تدرس في الكليات العسكرية المختلفة، مثل التنظيم والإدارة، وفنون القتال، وقانون الأحكام العسكرية وغيرها.

وأوضح أن نظام الدراسة في كلية الطب بالقوات المسلحة «داخلي»، وأن الطالب يتواجد في الكلية 11 أو 12 يوما متصلين، ويحصل على يومين للإجازة.

وأشار إلى عدم وجود كتب للمواد الدراسية في كلية الطب للقوات المسلحة، ولكن مراجعة، ومواد علمية متواجدة على مدار الساعة «أون لاين»، فضلاً عن إتاحة المحاضرات على أجهزة «اللاب توب» المتواجدة مع الطلاب، وكذلك مكتبة إلكترونية على مدار الساعة، ومراكز محاكيات طبية، فضلاً عن التدريب في مستشفيات القوات المسلحة.

ولفت إلى استقدام أجهزة محاكيات، والتي يتدرب عليها الطالب لمدة 3 سنوات قبل أن يتعامل مع أي مريض حقيقي، مع فتح الباب للتقدم، والتسجيل للماجستير والدكتوراه، موضحًا أن أول دفعة ستبدأ دراسة الدكتوراه ستكون موجودة في الفترة المقبلة.