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كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب تسجيل المدنيين للماجستير

كتب:

محمد مجدي
01:58 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أعلنت كلية الطب بالقوات المسلحة، عن فتح باب التسجيل لدرجة "الماجستير" للأطباء المدنيين في تخصصات الجراحة العامة، وطب الأطفال، والتوليد وأمراض النساء.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء، ومواكبة كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية.

على أن تكون مواعيد التسجيل ابتداء من الأول وحتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة، علماً بأنه سيتم إعلان القبول في الخامس عشر من ديسمبر. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.