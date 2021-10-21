مدير كلية الطب بالقوات المسلحة يكشف معايير اختيار الطلاب وهيئة التدريس

قال اللواء طبيب خالد شكري، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إنَّ هناك نقاط تميز الكلية عن نظيراتها في مصر، بداية من اختيار الطلبة، فالمعيار الوحيد المشترك هو مجموع الثانوية العامة، لكن كلية الطب بالقوات المسلحة، لها معايير أخرى، مثل مستوى اللياقة الطبية والبدنية والنفسية، ثم إجراء امتحان للمواد التفضيلية، مثل الأحياء والكيمياء والكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ودرجاتها تميزهم عن باقي الناجحين.

عدد الأبحاث ضمن معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس

وأضاف «شكري»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، يقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنَّ النقطة التفضيلية الثانية، اختيار أعضاء هيئة تدريس كلية الطب بالقوات المسلحة، إذ جرى وضع معايير لاختيارهم، ونفاضل بينهم من حيث حصولهم على التعليم الطبي، وعدد الأبحاث التي نشروها، وهناك لجنة لاختيار أعضاء هيئة التدريس.

التعليم الطبي في مصر لم يعد مجرد خبرة

وتابع: «التعليم الطبي في مصر لم يعد مجرد خبرة، لكن بقى كمان تعليم، فهناك مادة تسمى مادة التعليم الطبي حاصل البعض فيها ماجستير ودكتوراه، وتأهيلهم العلمي، ما يؤهلهم يكونوا على دراية للأسلوب الحديث للتعليم».

أغلب أعضاء هيئة التدريس من المدنيين

وأشار إلى أن الكلية لها هدف في موضوع البحث العلمي، لذلك يجري انتقاء الأساتذة الذين لديهم عدد أبحاث كثيرة، ففاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي «الأستاذ المتميز في البحث العلمي يستطيع تعليم الطلاب»، مؤكدا أن أغلب أعضاء هيئة التدريس من المدنيين، ونكون حاليا «اصطف عسكري.. احنا لسة في البداية».

دورات تدريبية من جامعة ميتشجن الأمريكية

ولفت إلى تنظيم دورات لأعضاء هيئة التدريس لتنمية المهارات، وهي دورات موضوعة ومتوافق عليها من جامعة ولاية ميتشجن، يشارك في إعطاءها فيزيائيين في مواعيد متفقين عليها أو «أونلاين».