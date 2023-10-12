مدير الأكاديمية العسكرية: تطوير هائل في «الكليات» لنخرج ضابطا مقاتلا على أعلى مستوى

أكد الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تضم كليات كلاً من «الحربية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي»، أن احتفال مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية هذا العام مختلف، نظرًا لارتباطه بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، موضحا أنها مناسبة عظيمة للشعب المصري كله، ولضباط القوات المسلحة، وخريجي الكليات العسكرية.

وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلبة الكليات العسكرية يدرسون البطولات المُحققة في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة كنموذج في التخطيط والتنفيذ المتميز للعمليات العسكرية الهجومية والدفاعية، موضحًا أن حفل هذا العام ضم عددا من المعدات وعروض لبطولات حققتها مصر في الدفاع عن أرضها، فضلاً عن عرض للتحديث والتطوير الهائل في الدولة المصرية بصفة عامة، والقوات المسلحة المصرية الباسلة بصفة خاصة.

وهنأ الفريق أشرف سالم زاهر، جميع طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدًا أن الطلبة من خريجي الكليات العسكرية يتم انتقاؤهم بحرص شديد جدًا، ويبذل فيهم مجهودا كبيرا جدًا، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى وجود تحديث وتطوير في مختلف الكليات العسكرية المصرية، بما يتيح التعليم النظري، والتدريب العملي على أعلى مستوى، مضيفًا: «القيادة العامة للقوات المسلحة، وجميع أجهزتها لا يبخلون علينا بشيء لنُخرج ضابطا مقاتلا على أعلى مستوى، قادر على تنفيذ أي مهام منذ اليوم الأول لالتحاقه بالخدمة في صفوف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة».

وأوضح مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتواصل معهم أكثر من مرة أسبوعيًا، لمتابعة تطورات تأهيل الطلاب، والتطوير والتحديث المستمر بما يتوافق مع أحدث ما وصل إليه العلم من علوم عسكرية، فضلاً عن الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كل احتياجاتهم.

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر، إلى أنه على الرغم من الإعلان عن حد أدنى قليل للطلبة الملتحقين بالقوات المسلحة، إلا أن جميع الطلاب المقبولين كانوا بـ«مجاميع عالية»، موضحًا أن هدف الإعلان عن حد أدنى متدني، هو توسيع قاعدة الاختيار بين الطلاب المتقدمين، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر، موضحًا أن طلاب الكليات العسكرية حاليًا، يدرسون تخصصات مدنية مثل الاقتصاد والعلوم السياسية، والحاسبات والمعلومات، والهندسة.

وتقدم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بكل تهنئة للضباط الجدد المتخرجين، اليوم، ولأهاليهم وذويهم، موضحًا أنه تم إعدادهم لشرف الالتحاق بالقوات المسلحة بأعلى المعايير، وأننا سنراهم في المستقبل «قادة عظام».

وأعرب الفريق أشرف سالم زاهر، عن سعادته بتقديم الطلاب درع ومصحف له على هامش حفل تخريجهم، اليوم، مضيفًا: «إحساس جميل، وإظهار لصدق مشاعرهم بتقديرهم للمجهود المبذول معهم»، موضحًا أن منظومة العمل في الأكاديمية والكليات العسكرية حاليًا، مختلفة تمامًا عما كان يتم في فترات سابقة، لمواكبة مستجدات العصر، مع تشديد في اختبارات القبول حتى يتم اختيار أفضل العناصر، مضيفًا: «عايزين نخرج أفضل ضابط لمصر»، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بعدم قبول أي وساطة أو محسوبية، والعمل بصدق وإخلاص وإتقان لأجل وطننا الغالي مصر».

وأوضح مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن طلبة الكليات العسكرية حاليًا يتلقون دراسات مدنية تخدم تخصصهم العسكري، وأصبح اختيار السلاح للطالب في السنة الأولى لالتحاق بالدراسة في الكليات العسكرية بعدما كان يتم اختيار السلاح في سنة رابعة، موضحًا أن «الاختيار» يتم بناءً على تقييم الطالب في فترة الإعداد العسكري، خلال الـ90 يوما مستجدين.

وحرص على توجيه رسالة لمن وصفهم بـ«أبنائه من الضباط الجدد»، قائلاً، إنكم اليوم أصبحتم ضباطا في صفوف القوات المسلحة، وأوصيكم بالعمل بجد واجتهاد والتحلي بأخلاق الفرسان في التعامل مع من تحت قيادتكم، فهم أمانة في أعناقكم حافظوا عليها وضعوا نصب أعينكم أن مصر والقوات المسلحة تنتظر استكمال ما يقوم به زملاؤكم الأبطال في سبيل حماية وطننا الغالي.

وواصل: «أقول لعائلات الخريجين.. لكم كل الحق بأن تعتزوا بأبنائكم؛ فلولاكم ما كانوا هنا، ولولا جهودكم معهم، ما كانوا يستحقون شرف الانضمام لقواتنا المسلحة، كضباط ودماء جديدة تنضم للخدمة في المؤسسة العسكرية المصرية، وطالب أسر أوائل الخريجين بتقديم كل الدعم للضباط الجدد في الفترة المقبلة والمستقبل لاستكمال مسيرة النجاح».