عروض المظلات بحفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية تسجل رقما قياسيا بتشابك 50 قافزا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا جويا لقوات المظلات في سماء الكلية الحربية، على هامش حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتضمن الحفل عرضا لقوات القفز الحر في شكل «الماسة»، بمشاركة 50 قافزا شاركوا في تسجيل رقم قياسي عالمي في تشابك 50 قافزا من دولة واحدة.

وتتولى المظلات العمل خلف خطوط العدو، تحت شعار الإيمان والفداء، ويغيرون على العدو بكل شراسة وثبات مؤكدين أنهم امتداد لجيل أكتوبر 1973.