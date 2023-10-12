الرئيس السيسي يقدم التحية لروح السادات بحفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

واستعرض حفل التخرج كلمات الرئيس السادات عن حرب أكتوبر، التي قال فيها: «ربما جاء يوم نجلس فيه معا.. لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقة ومرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآماله».

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية. ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.