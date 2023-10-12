عرض أفضل المهارات الفنية باستخدام السلاح باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية؛ عرضًا للمهارات الفنية باستخدام السلاح باحتفال تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، والذي يوضح أفضل مستويات التدريب على استخدام السلاح.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.