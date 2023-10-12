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عرض أفضل المهارات الفنية باستخدام السلاح باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

كتب:

منتصر سليمان
07:25 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح

عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية؛ عرضًا للمهارات الفنية باستخدام السلاح باحتفال تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، والذي يوضح أفضل مستويات التدريب على استخدام السلاح.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

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