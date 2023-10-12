ماهو الفسفور الأبيض ومدى خطورته؟..استخدمه الاحتلال الإسرائيلي في ضرب غزة

قذائف فسفورية بيضاء يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمليات القصف العنيف الذي استهدف سكان قطاع غزة، وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 فلسطيني وفق آخر تقدير، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية»، وشهد محرك البحث «جوجل» عمليات بحث عديدة عن القنابل الفوسفورية ومدى خطورتها في الحروب خاصة أنها محرمة دوليا.

معلومات عن الفسفور الأبيض

نتيجة لذلك يقدم «الوطن» كافة المعلومات عن مادة الفسفور الأبيض التي تم قذف قطاع غزة بها، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز»:

- شكل نشيط كيميائيا من الفسفور.

- الفسفور الأبيض هو مادة كيميائية تشبه الشمع.

- غالبًا ما تكون صفراء أو عديمة اللون.

- رائحتها تشبه الثوم، ويشتعل فورًا عندما يتلامس مع الأكسجين وتصنع من الفوسفات.

- وظيفتها الأساسية في الأسلحة هي الاحتراق والسرعة.

- يرمز للفوسفور الأبيض بالرمز «WP»، ويعد ذلك من الأحرف الأولى للمقابل الإنجليزي.

- خطورة الفوسفور الأبيض في كونه يشتعل تلقائياً عند التماس مع الهواء.

- يحترق بشدة ومن الصعب إطفاؤه.

- استخدمت القنابل الفوسفورية بكثرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

- استخدام مادة الفسفور الأبيض محرم وفق القوانين الدولية المتعلقة بأسلحة الحرب.

مخاطر مادة الفسفور الأبيض

مخاطرة عديدة تسببها مادة الفسفور الأبيض التي استخدمها الاحتلال الإسرئيلي أثناء القصف على قطاع غزة، إذ يعد الفسفور الأبيض مادة شديدة الاشتعال، تحتوي على غازات سامة، تؤثر على الجهازين العصبي والهضمي، بالإضافة إلى تأثيرها على أجهزة الجسم بالكامل بمجرد استنشاقها ودخول أجزاءها ضمن الدورة الدموية، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور عادل عازر، طبيب كيميائي.

أنواع الفسفور

أشار «عازر» إلى أن يوجد نوعين من الفسفور، هو «الأحمر الأبيض»، ويعد الفسفور الأبيض شديد الاشتعال ويحتوي على غازات سامة، أما الأحمر فأقل خطوره، ويستخدم في صناعة الكبريت.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى قتل العديد من الأشخاص.