روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام الفسفور الأبيض

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أوكرانيا، باستخدام الفسفور الأبيض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة العربية، أن أوكرانيا تنشر الصواريخ في المناطق السكنية.

استعداد قوات الردع النووي

فيما وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع النووي، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.

وطلب بوتين من وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة للجيش، بوضع كافة قوات الردع النووي ضمن نظام خاص للخدمة القتالية.