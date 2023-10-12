«وفا»: الاحتلال الإسرائيلي قتل 332 طفلا في الضفة وغزة

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 332 طفلا في الضفة وغزة منذ بداية العدوان على القطاع يوم السبت الماضي، وفقا لما نقلته وكالة «وفا».

الاحتلال يستهدف المدنيين منذ بداية العدوان

وأضاف في اتصال هاتفي مع «وفا»، أن الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يستهدف المدنيين، وحسب وزارة الصحة فقد استُشهد حتى أمس الأربعاء، 326 طفلا في المحافظات الجنوبية، و6 أطفال في المحافظات الشمالية، وإن أعداد الشهداء من الأطفال والنساء غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الحركة العالمية تُعِدّ تقارير يومية تعكس جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من تهجير، وإزالة أحياء سكنية، وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية.

العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

وأكد أبو قطيش أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للاحتلال، للاستمرار في جرائمها وقتل الأطفال الفلسطينيين.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، محذرا من أثر مواقف بعض الدول في زيادة أعداد الشهداء من الأطفال والنساء.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن 60% من الشهداء في العدوان المتواصل على شعبنا لليوم السادس على التوالي هم من النساء والأطفال.