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مدير الأكاديمية العسكرية يهدي المصحف الشريف للرئيس السيسي 

كتب:

منتصر سليمان
08:29 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
مدير الأكاديمية العسكرية يهدي المصحف الشريف للرئيس السيسي 

مدير الأكاديمية العسكرية يهدي المصحف الشريف للرئيس السيسي 

أهدى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، المصحف الشريف للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بالتزامن مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر. 

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

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