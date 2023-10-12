الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن»: خطاب الرئيس السيسي كشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس السيسي اليوم، في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، كان في منتهى القوة، وأكد من خلاله على موقف مصر الواضح والراسخ من القضية الفلسطينية، وأن محاولات البعض لتصفية شكل القضية وإنهائها بطريقة غير قانونية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم مرفوضة تمامًا.

هلال: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد وضوح موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأضاف عصام هلال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تواجد موقف قوي وواضح من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، خاصة أن الجميع يشهد المواقف المتضاربة لكثير من الدول في قضية حقوق الإنسان وتفسيرها على حسب أهوائهم، في ظل وجود معاناة وإبادة داخل غزة، وأساليب عنف غير مقبولة إنسانيا ولا عالميا ولا وفقا لمعايير الأمم المتحدة.

فلسطين قضية مصر الأولى

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن العالم يرى الشعب الفلسطيني يعاني، ومع ذلك كثير من الدول تتنصل من مساعدة هذا الشعب، إلا أن الرئيس السيسي، أكد على أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للشعب المصري، وستظل مصر في صدارة الدفاع عن القضية، مضيفا أن مناداة الرئيس السيسي لإخراج الأطفال والمدنيين من هذا الصراع، جاء بعد مشاهد الإبادة لهم من جانب الاحتلال، ولابد أن إبعاد هذه الأفعال عن المدنيين.