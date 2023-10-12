كريم السادات: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة.. ومصر لن تتخلى عن دورها

أشاد النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 بأن الدولة المصرية مستعدة للوساطة بشأن التصعيد في غزة وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، موضحا أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للرد على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

السادات يثمن دعوة الرئيس السيسي

وأكد السادات في بيان له، أن دعوة الرئيس السيسي لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي، يؤكد أن مصر هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تبذل جهودا مكثفة لوضع حلول عاجلة لوقف التصعيد في غزة من أجل المدنيين.

مصر حريصة على دعم فلسطين

وأوضح أن مصر قيادة وشعبا تحرص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل الإنساني والطبي للشعب الشقيق، لافتا الي ان الرهان على وعي المصريين اصبح ضروريا في هذه المرحلة التي تثار فيها الفتن بين الشعوب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر دائما كانت صاحبة ريادة في قراراتها ومواقفها وانحيازها للقضية الفلسطينية خير دليل، منوها إلى أن مصر والمصريين على قلب رجل واحد لدعم فلسطين وأهلها بكل السبل.