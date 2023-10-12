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برلماني: كلمة الرئيس السيسي كشفت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

كتب:

محمد يوسف
09:31 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
حسام عوض الله ـ أرشيفية

حسام عوض الله ـ أرشيفية

أشاد حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مؤكدا أنها جاءت واضحة وحاسمة، وكشفت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة تأكيد الرئيس أن مصر لن تترك الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة.

وقال عوض الله في تصريح لـ«الوطن» إن الحفاظ على القضية الفلسطينية هو هدفنا جميعا، محذرا من المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية.

وأشار عوض الله أن مصر ستظل تفتح أبوابها للأشقاء وستظل في نفس الوقت يقظة للمخططات التي تحاك.

وأشاد بكلمات الرئيس التي طمأنت المصريين أن مصر قادرة على حماية حدودها، والشعب كله ثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة.

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