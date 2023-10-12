تاريخ البريد من الحمام الزاجل لرسائل المحمول.. ندوة تثقيفية بمتحف جاير أندرسون

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار احتفالية متحف جاير أندرسون بيوم البريد العالمي، استقبل اليوم القسم التعليمي بالمتحف مجموعة من طالبات الصف الأول الإعدادي، التابعين لمدرسة الطليعة الإعدادية المهنية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، وذلك لتعريف الطالبات بتطور وسائل نقل البريد بدء من الحمام الزاجل وساعي البريد بزيه المميز ونهاية برسائل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني.

زيارة تخصصية لقاعات المتحف

وأضاف قطاع المتاحف في بيان صحفي اليوم، إن فعاليات اليوم اشتملت على زيارة تخصصية لقاعات متحف جاير أندرسون، للتعرف على تاريخ البيتين المكونين للمتحف، واهم المقتنيات بالمتحف مع التركيز على المكاتبات والخطابات الموجودة بقاعة الكتابة الموجودة وذلك بمساعدة ميسري القسم التعليمي.

تنظيم ورشة تعليمية رسم وتلوين

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة، إلى أنه تم تنظيم ورشة تعليمية رسم وتلوين قام الأطفال من خلالها الطالبات برسم وسائل نقل البريد المختلفة.