قطاع المتاحف يسلط الضوء على أكبر مجموعة جنائزية عثر عليها.. مقبرة جحوتي نخت

سلط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، الضوء على مقبرة حجوتي نخت التي اكتُشفت في 1915، ويعتقد أن جحوتي نخت نائب أو حاكم لمدينة هرموبوليس خلال فترة الدولة الوسطى في الفترة من أواخر الأسرة الحادية عشر، ودفن وزوجته في منطقة دير البرشا بمحافظة المنيا مقبرة رقم 10.

تابوت حجوتي نخت الملون

وأوضح قطاع المتاحف أنّ منطقة الدفن كانت مع أكبر مجموعة من النماذج والمكتتات الجنائزية الخشبية التي تم العثور عليها في مقبرته، وتضم 55 نموذجاً، من أشهرها نماذج القوارب والمجموعة الشهيرة المكونة من كاهن والعديد من الفتيات يقدمن القرابين المعروفة باسم موكب البرشا، إلى جانب تابوته الملون والمنقوش والذي يسمي بتابوت «البرشا».

ويُعرض هذا التابوت حاليًا في متحف الفنون الجميلة في بوسطن مع باقي مقتنيات المقبرة وتشكل هذه المقتنيات في مجملها أكبر مجموعة جنائزية من الدولة الوسطى ‏تم العثور عليها على الإطلاق.

لوحة تأسيسية من الحجر الرملي

كما سلط قطاع المتاحف الضوء على لوحة تأسيسية من الحجر الرملي لفرن لصب السلاح عليها 6 أسطر من الكتابة النسخية، تبدأ بالبسملة، وتنتهى بسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة هجريًا، عثر عليها بقلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون بطابا يرجع للعصر الأيوبي.