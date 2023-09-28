قطاع المتاحف: المصري القديم حفر أول قناة لربط البحرين الأحمر والمتوسط

سلّط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، الضوء في اليوم العالمي للملاحة البحرية، على أبرز أنشطة الملاحة في مصر القديمة منذ عصر الدولة القديمة، وتحديدًا في عهد عدد من الملوك، منهم الملك سنفرو الذي بنى أسطول ضخم لنقل أخشاب الأرز والصنوبر من شواطئ لبنان إلى مصر، إضافة إلى إرسال الملك ساحورع الذي تولى الحكم بعد الملك أوسركاف، وحكم البلاد 14 عامًا بعثه لبلاد بونت.

بعثة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت

وأوضح قطاع المتاحف، أن الملك سنوسرت الثالث أحد ملوك الدولة الوسطي اهتم بحفر أول قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر عبر نهر النيل لتسهيل النقل والملاحة البحرية ، مشيراً إلى أن أشهر الرحلات الملاحية التجارية والدبلوماسية كانت بعثة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت، والتي صورت على أحد جدران معبدها بالدير البحري بالأقصر، وجسدت مناظر شحن السفن الكبيرة بعجائب بلاد بونت ومنظر يمثل 3 سفن تفرد أشرعتها في طريقها للإبحار إلى مصر.

رحلات للبحث عن المعرفة

وعرفت بعض الرحلات البحرية في عهد الملك أمنحتب الثالث باسم رحلات البحث والمعرفة والتي كانت بمكثابة بعثات استكشافية عبر البحار.