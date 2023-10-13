عروض جوية مبهرة في حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية 2023

نظمت الكلية الحربية مساء أمس الخميس، 12 أكتوبر 2023، حفلاً لتخريج طلبة الكليات العسكرية، وخلاله تم تقديم عروض جوية مبهرة، وذلك تزامنا مع مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد.

دور تاريخي لمصر في الحفاظ على النسيج العربي الواحد

وتضمن الحفل عروض المظلات الجوية والطائرات الحربية واصطفاف الجنود، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ألقى كلمته التي رحب فيها بالشعب المصري، قائلاً: «شعب مصر العظيم أوجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض، بعبارات واضحة لا تحتمل تأويلاً إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية»، ليؤكد دور البلاد التاريخي في الحفاظ على وحدة الأمة واستمراره.