انطلاق الجولة الثانية لدوري القسم الثالث بالإسكندرية اليوم.. جدول المباريات

تنطلق الجولة الثانية لدوري القسم الثالث للمجموعة الـ11، التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، اليوم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات، والعميد صبحي الصاوي رئيس اللجنة، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة.

مباريات اليوم في الجولة الثانية لدوري القسم الثالث

- يلتقي فريق بدر مع نهضة العامرية على ملعب بدر، ويواجه مركز شباب أبو المطامير نظيره الدلنجات على ملعب مركز شباب أبو المطامير.

- يستضيف فريق مركز شباب أبو حمص نظيره مياه البحيرة على ملعب مركز شباب أبو حمص، ويلتقي فريق المنتزه مع الترام على ملعب المدينة الشبابية.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لدوري القسم الثالث

- يواجه مركز شباب العامرية نظيره مركز شباب المعمورة على ملعب مركز شباب العامرية، ويلتقي مركز شباب كفر بولين مع فريق أصحاب الجياد على ملعب مركز شباب بولين، وتقام جميع المباريات الساعة 2.30 مساءً.