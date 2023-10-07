نتائج مباريات الجولة الأولى لدوري القسم الثالث في الإسكندرية

انطلقت اليوم مباريات الجولة الأولى لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وجرت المباريات في جو من التنافس القِوَى بين فرق دوري القسم الثالث.

انتهاء مباريات الجولة الأولى

انتهت مباريات الجولة الأولى من الأسبوع الأول لدوري القسم الثالث المجموعة ال 11 منطقة الإسكندرية، التي أقيمت اليوم في الثانية والنصف ظهراً وتنافس فيها 12 فريقا في 6 مباريات، حاول فيها كل فريق الفوز في بداية ماراثون دوري القسم الثالث للمنافسة على الترقي لدوري القسم الثاني وجاءت نتيجة المباريات كالتالي.

نتائج مباريات الأسبوع الأول

انتهت مباراة فريق نهضة العامرية مع إيتاي البارود التي أقيمت على ملعب مركز شباب العامرية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

- ‏وبتعادل إيجابي 2/2 انتهت مباراة أصحاب الجياد مع نظيره مركز شباب العامرية التي أقيمت على ملعب جامعة فاروس وأحرز هدفي أصحاب الجياد اللاعب أدهم الألماني وأحرز هدفي العامرية طه عبد الحكيم وعبده وجيه.

- وخسر فريق مركز شباب المعمورة من نظيره المنتزه على ملعبه بنتيجة 1/2، أحرز هدف المعمورة هادى أحمد وأحرز هدفي المنتزه أمير العسيلى.

- ‏وانتهى اللقاء الذي جمع فريق الترام مع أبو حمص على ملعب الترام بفوز فريق أبوحمص 0/1.

وواجه فريق مياه البحيرة نظيرة مركز شباب أبو المطامير، ليخسر صاحب الأرض بنتيجة 0/3، أحرز أهداف أبو المطامير محمود جيكا هدفين ومحمد علي هدف.

- والتقى مركز شباب الدلنجات مع فريق بدر على ملعب مركز شباب الدلنجات، ليفوز صاحب الأرض بنتيجة 0/1 أحرز الهدف اللاعب أحمد الشرقاوي.