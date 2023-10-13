هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين سوريا وتركيا.. بؤرتها غرب حلب

ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين سوريا وتركيا على عمق 8 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتورني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، وقعت على مسافة 76 كيلومترا غرب حلب شمال سوريا.

وأضاف المركز الأووروبي المتوسطي ،أن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، وقعت كذلك على مسافة 17 كيلومترا شمال شرق أنطاكيا جنوب تركيا.