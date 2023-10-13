«البحوث الفلكية»: كسوف حلقي غدا لا يمكن رؤيته في مصر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إن العالم يشهد غدا السبت، كسوفاُ شمسياً حلقياً، لا يمكن رؤيته في مصر، طبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي.

الكسوف الحلقي يظهر في هذه البلاد

أضاف في بيان: يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى)، ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية).

وتابع: «عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر نحو 95.2% من كامل قرص الشمس، وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445، التي تكون الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر».

ويحدث الكسوف الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض، إذ يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريباً بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية.

جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي سوف يحدث في 2 أكتوبر 2024.

مراحل الكسوف للمناطق التي يُرى فيها

- بداية الكسوف الجزئي: الساعة 17:03:38

- بداية الكسوف الكلي: الساعة 18:14:33

- ذروة الكسوف الكلي: الساعة 19:59:21

- نهاية الكسوف الكلي: الساعة 21:44:26

- نهاية الكسوف الجزئي: 22:55:07