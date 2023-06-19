سينما زاوية تواصل عروض «كلاسيكيات أنطونيوني» بفيلم «الكسوف»

لليوم الثاني على التوالي تتواصل عروض قسم «كلاسيكيات أنطونيوني» الذي يعرض مجموعة من أهم أعمال المخرج الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني، ضمن النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية، المقام في سينما زاوية بوسط البلد، بالتعاون مع المهد الثقافي الإيطالي، وتمتد فعالياته حتى 27 يونيو الجاري.

ويعرض فيلم «L'Eclisse» ويعني «الكسوف»، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في سينما زاوية، وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي عام 1962، ويليه في التاسعة والنصف مساء، عرض فيلم ل «Red Desert» الحاصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الـ25، عام 1964.

تفاصيل قسم «كلاسيكيات أنطونيوني»

يلقي برنامج نظرة على السينما الإيطالية الضوء على أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني ضمن قسم خاص بعنوان «كلاسيكيات أنطونيوني»، يضم 4 من أبرز أعماله السينمائية، وهي: «L'Avventura» إنتاج 1960، «L'Eclisse» إنتاج 1962، و «Red Desert» إنتاج 1964، بالإضافة إلى «Blow up» إنتاج عام 1966، وهو الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية من مهرجان كان في العام نفسه.