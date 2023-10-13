«الصليب الأحمر»: تسلسل الأحداث في قطاع غزة يسير باتجاه آفاق كارثية

أعلن الصليب الأحمر الدولي في فلسطين، اليوم، أن تقارير الفريق الواردة إليهم من قطاع غزة تفوق الخيال، وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي، في بيان، أنه يجب حماية المدنيين والبنى التحتية في كل الأوقات من الهجمات الإسرائيلية عليها، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

أشار الصليب الأحمر في بيانه، إلى أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة واحترام القانون الدولي الإنساني.