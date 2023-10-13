رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصليب الأحمر»: تسلسل الأحداث في قطاع غزة يسير باتجاه آفاق كارثية

كتب:

محمد علي حسن
09:31 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الصليب الأحمر

الصليب الأحمر

أعلن الصليب الأحمر الدولي في فلسطين، اليوم، أن تقارير الفريق الواردة إليهم من قطاع غزة تفوق الخيال، وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي، في بيان، أنه يجب حماية المدنيين والبنى التحتية في كل الأوقات من الهجمات الإسرائيلية عليها، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

أشار الصليب الأحمر في بيانه، إلى أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة واحترام القانون الدولي الإنساني.

اقرأ المزيد:

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بشكل سريع

وزير الخارجية ورئيسة الصليب الأحمر يبحثان جهود إغاثة سكان قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من تقديم المساعدات لغزة

الصليب الأحمر: مشهد كارباخ سريالي.. كل السكان فروا والمدينة مهجورة