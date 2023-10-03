الصليب الأحمر: مشهد كارباخ سريالي.. كل السكان فروا والمدينة مهجورة

أعلن ماركو سوتشي، رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عاصمة إقليم كاراباخ لم يبق بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوو الإعاقة وكبار السن، واصفا الشوارع الخالية بأنها سريالية، وفق ما نقلت العربية عن رويترز.

المدينة باتت مهجورة تماما والمستشفيات لا تعمل

وأكد رئيس فريق الصليب الأحمر، في فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكندي في أذربيجان، أن المدينة باتت الآن مهجورة تماما، وأن المستشفيات لا تعمل، والأطقم الطبية غادرت، ومدير المشرحة غادر معتبرًا أن مشهد المدينة سريالي تماما.

وكان سامفيل شهرمانيان، رئيس الإقليم الانفصالي الذي استسلم لأذربيجان بعد عملية عسكرية خاطفة، نفذتها باكو يومي 19 و20 سبتمبر أسفرت عن نحو 600 قتيل ووعد أمس الاثنين بأن يبقى في عاصمة المنطقة حتى انتهاء عمليات الإغاثة التي تشمل ضحايا النزاع.

فرار أكثر من 120 ألفا من سكان الإقليم

ودفعت العملية العسكرية الخاطفة أكثر من 120 ألفا من سكان الإقليم للفرار إلى أرمينيا خشية تعرضهم لأعمال انتقامية، فيما اتهمت يريفان باكو بممارسة تطهير عرقي في المنطقة.

ومنذ سيطرة أذربيجان على الإقليم الانفصالي قبل أسبوع، وعمليات نزوح السكان الأرمن تتوالى من ناغورنو كاراباخ حيث نزح معظم القاطنين في هذا الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية إلى أرمينيا.