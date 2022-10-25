موعد انتهاء كسوف الشمس 2022 في محافظات مصر.. آخرها «البحر الأحمر»

تحذيرات عدة أطلقتها مديريات الصحة في المحافظات بتجنب النظر إلى الشمس اليوم، تزامنًا مع كسوف الشمس 2022 حفاظًا على سلامة أعينهم، ويرغب بعض المواطنين في موعد انتهاء كسوف الشمس في محافظات مصر ليعود معها النظر إلى السماء والطبيعة بشكل آمن.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية موعد انتهاء كسوف الشمس في محافظات مصر، التي تبدأ تدريجيًا في الانتهاء مع الثانية ظهرًا في السلوم، وتنتهي في الثانية و37 دقيقة في شلاتين، وذلك وفقًا لخريطة كسوف الشمس المعلنة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية.

السلوم.. أول منطقة ينتهي فيها كسوف الشمس

وتعد السلوم أولى المناطق التي ينتهي فيها كسوف الشمس مع الساعة 1.59 ظهرًا، بينما يليها مرسى مطروح 2.06، وبالتبعية يليها الإسكندرية 2.13، ثم البحيرة 2.15، ويليها الدقهلية 2.16، ثم بورسعيد 2.17 والفيوم والجيزة.

آخر منطقة ينتهي بها كسوف الشمس

ومن المقرر أن ينتهي الكسوف في شرم الشيخ مع الساعة 2.29، بينما يليها القصير 2.31، ثم مرسى علم 2.33، ثم ختام كسوف الشمس على مصر بالكامل يكون مع الساعة 2.37 بالتحديد على منطقة شلاتين، وهو التوقيت العام الذي ينتهي مع تحذيرات كسوف الشمس، وعليه يستطيع كل المواطنين النظر تجاه الشمس بشكل آمن.