سبب تأجيل حفل الفنان تامر عاشور في الكويت.. سافر بعد 3 أيام من زواجه

رغم سفر الفنان تامر عاشور، إلى الكويت، بعد زواجه مباشرة، الذي احتفل به يوم الثلاثاء الماضي، من أجل إحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة، إلا أن الحفل جرى تأجيله إلى موعد لاحق.

تأجيل حفل تامر عاشور

وقالت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور في الكويت، إن القرار جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الذي يترعضون له حاليا من جانب جيش الاحتلال.

وجاء تأجيل الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي لوزارة الإعلام، بإلغاء كل الاحتفالات في الدولة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولم يحدد الموعد الجديد للحفل حتى الآن.

يذكر أن الفنان تامر عاشور، احتفل بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، في أحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم أنغام ومصطفى حجاج ورامي جمال وهيثم شاكر وغيرهم.