نجوم الفن يهنئون تامر عاشور ونانسي نور بزفافهما

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة تامر عاشور والإعلامية نانسي نور بعد عقد قرانهما أمس الأول في أحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

تامر عاشور ينشر فيديو تحضيرات عقد القران

وشارك تامر عاشور منذ قليل جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو تحضيرات عقد القران.

نجوم الفن يهنئون تامر عاشور ونانسي نور

وهنأت الفنانة آيتن عامر، المطرب تامر عاشور: «ألف مبروك ربنا يسعدكم ويهنيكوا»، وقال محمد نور: «مبروك يا حبيبي».

ووجهت كارمن سليمان التهئنة لتامر عاشور: «ألف مبروك ربنا يسعدكوا يارب» وقالت رنا سماحة: «ألف مبروك ياحلوين» وكتب الاعلامي شريف مدكور: «ألف ألف مبروك» وهنأتهم ديانا حداد: «ألف مبروك وربي يهنيكم ويسعدكم»، وقال أحمد زاهر مبروك يا حبيبي ربنا يتمملك بخير».