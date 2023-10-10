شيماء سيف وهيثم شاكر يحضران حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

يقام حاليا حفل زفاف الفنان تامر عاشور، والإعلامية نانسي نور، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

نجوم الوسط الفني يشاركون تامر عاشور فرحته

ووصل منذ قليل الفنان هيثم شاكر، الذي حرص على الغناء بعدد كبير من أغانيه، بينما وصلت أيضا الفنانة شيماء سيف.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على مشاركة تامر عاشور فرحته بحفل زفافه، أبرزهم أوس أوس، ومصطفى حجاح ومحمد حماقي، الإعلامية منى الشاذلي، والفنان رامي جمال.

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

ويشهد حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسان على أنّ تكون تلك «الفرحة» مقتصرة على المُقربين فقط، لاسيما وأنهما يُفضلان أنّ تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.