«الإنتاج الحربي» تبحث توطين بعض المنتجات الإلكترونية بالتعاون مع الصين

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية يانج جينجياو، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين، موضحًا أنه جرت مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين «الإنتاج الحربي» وشركة E - HAUTE الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مستغلاً إمكانات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) في مجال الإلكترونيات، إذ تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية.

أضاف المهندس محمد صلاح الدين، أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات، وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

أكدت رئيسة مجلس إدارة الشركة الصينية، أنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في الإلكترونيات، مضيفة أن شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوى شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين، حيث تنتج الأجهزة الذكية الرقمية الأكثر مبيعاً في عدد من الدول من بينها الهند والصين.

بدوره، أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.