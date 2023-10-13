«المعادي العسكري» يستقبل خبيرا عالميا في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، أمريكي الجنسية، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار، بجامعة بايلور في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2023.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة، ويكون الاستعلام على رقم تليفون 01200202095.