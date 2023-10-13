رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المعادي العسكري» يستقبل خبيرا عالميا في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير

كتب:

محمد مجدي
10:14 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، أمريكي الجنسية، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار، بجامعة بايلور في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2023.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة، ويكون الاستعلام على رقم تليفون 01200202095.

اقرأ المزيد:

مدير كلية الطب في القوات المسلحة: تخريج دفعتين هذا العام

الرئيس السيسي يقلد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر

القوات المسلحة تنفذ التجربة «مصر 9» لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة سواحل بورسعيد

القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء في ذكرى الـ50 لنصر أكتوبر
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.