دعاء يوم الجمعة لمنع الحسد.. «ردده لتحصين نفسك من كل أذى»

أهمية كبيرة يمثلها الدعاء في حياة المسلم، ويعتمد عليه في قضاء أموره وحوائجه؛ لذا يحرص على ترديده باستمرار على مدار يومه، ولأن الحسد من الأمور المُزعجة لكثيرين وتسبب لهم قلقًا شديدًا، فيمكن الإشارة إلى عدة أدعية دينية يمكن للمسلم ترديدها يوم الجمعة، بنية منع الحسد وتحصين النفس من الشرور.

دعاء يوم الجمعة لمنع الحسد

أوضح الشيخ أشرف صلاح، واعظ بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الحسد مذكورًا في القرآن، وقد يُسبب مشكلات كثيرة للشخص إن لم يكن مُحصنًا نفسه باستمرار، لافتًا إلى أن هناك عدة أدعية دينية، يمكن للمسلم ترديدها بنية منع الحسد وتحصين النفس من الشرور: «ورد في السنة النبوية الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها في إطار دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر ومنها: أعوذ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)».

ويمكن للمسلم أن يُردد أدعية دينية أخرى، لتحصين نفسه من الشرور والحسد، منها:

- «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)».

- «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)».

- «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شيءٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ».

- «اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أسألُك العفوَّ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي».

- «أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

- «اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

آيات قرآنية للتحصين من الحسد

وإلى جانب دعاء يوم الجمعة لمنع الحسد، هناك أيضًا عدة آيات قرأنية للتحصين من الحسد، منها ما جاء في سورة البقرة: «الم* ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ*أُولَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

وأيضًا آيات: «اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

سورة الفلق: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، مع التكرار ثلاث مراتٍ.

سورة الناس: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَـهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» مع تكرارها أيضًا ثلاث مراتٍ.

أهمية الدعاء في حياة المسلم

ومن جهتها، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، لأهمية الدعاء في حياة المسلم، موضحة أن الدعاء يعتبر من أهم العبادات في حياة المسلم، ويجب أن يحرص على ترديد طوال اليوم، وخلال ساعات القيام والجلوس، لافتة إلى أن هناك عدة صفات يُستحب توافرها في المؤمن عند مناجاة ربه بالدعاء، وهي الصبر والثقة والإيمان الكامل في الله وفي كونه سميع رحيم، وأنه سيأتي بالإجابة حتى وإن تأخرت.