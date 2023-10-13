إقبال أهالي الدقهلية على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهد المكتب العقاري بمنطقة المجزر في المنصورة، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

الأمن والأمان في عهد الرئيس السيسي

وقال أحمد الشرقاوي، مواطن بالدقهلية، إنه بعد أحداث ثورة يناير كان هناك شغب في الشوارع وانفلات أمني، عندما نزل الشعب وفوّض المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وجوده خلق نوعا من الأمن والأمان في الشارع المصري، وأصبحنا الآن نتجول في الشوارع في كل ساعة ودقيقة، وفي أي وقت نشعر بالأمن والأمان.

حصول كبار السن على حقوقهم في عهد الرئيس السيسي

وتابع محمد المهدي، مواطن بالمعاش، «بالرغم إنني مريض ولكن صممت على النزول لتحرير توكيلات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ويكفي المبادرات الصحية التي أسسها ونحن ككبار في السن أصبح لنا حقوق ومعاملة خاصة في عهده حتى في المصالح الحكومية نظرة المجتمع لكثير من الفئات تغيرت بسبب السيسي».