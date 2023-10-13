أعضاء «الشعب الجمهوري» يستعدون لتقديم أوراق حازم عمر بـ«الوطنية للانتخابات»

توافدت قيادات ونواب وشباب حزب الشعب الجمهوري على مقر الحزب استعدادًا للتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتقديم أوراق الترشح الخاصة بالمهندس حازم عمر المرشح لانتخابات الرئاسة 2024.

كان المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، حصل على التزكيات الواجب توافرها من أعضاء مجلس النواب للتقدم للترشح لانتخابات رئاسة الجمهوري، كما أجرى الفحوصات الطبية المشترطة بالشروط الترشح خلال الأيام الماضية بمعهد ناصر الطبي.