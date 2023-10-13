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المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة اليوم

كتب:

محمد أباظة
09:52 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي حازم عمر

المرشح الرئاسي حازم عمر

يتقدم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، تعيين الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة، مؤكدة أنه سيكون في تواصل دائمًا للرد على أي استفسارات.

واختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة منسقاً عاماً للحملة والدكتور زاهر الشقنقيري، متحدثا رسمياً باسم الحملة الانتخابية، وتعيين النائب إيهاب رمزي ممثلا قانونيا للحملة.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

وكان المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، انتهى من الكشف الطبي المطلوب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد 8 أكتوبر الماضي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.