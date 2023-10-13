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أول ظهور للفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور بعد الزواج (صورة)

كتب:

بسمة شطا
01:45 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور

تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور

حرصت الإعلامية نانسي نور، على مشاركة جمهورها بأول صورة لها مع زوجها الفنان تامر عاشور، بعد الزفاف.

أول ظهور لتامر عاشور ونانسي نور بعد الزواج

ونشرت الإعلامية عبر «ستوري» حسابها الخاص على «إنستجرام»، صورة مع تامر عاشور، ومعهم دينا زهران شقيقة الإعلامية خلود زهران.

يذكر أن تامر عاشور احتفل بحفل زفافه على نانسي نور، الثلاثاء الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم أنغام ورامي جمال وهيثم شاكر ومصطفى حجاج.

وكان من المفترض أن يحيي الفنان تامر عاشور، مساء اليوم، حفلا في  الكويت، لكن جرى إلغاؤه تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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