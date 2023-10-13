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أهالي المنيا يتبرعون بالدم للمصابين في غزة (صور)

كتب:

اسلام فهمي
02:05 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
التبرع بالدم لفلسطين

التبرع بالدم لفلسطين

توافد المئات من أهالي محافظة المنيا على السيارات التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، وذلك للتبرع بالدماء للمصابين في الأحداث التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني.

أماكن سيارات التبرع بالدم بالمنيا

وحدد التحالف الوطني للعمل الأهلي موقعين للتبرع بالدم من أهالي محافظة المنيا، الأول بشارع كورنيش مدينة المنيا أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والثاني أمام المسجد الكبير في مدينة ملوي جنوب المنيا.

وعبر عدد من المتبرعين في مدينة ملوي عن وقفهم ودعمهم مع الأشقاء الذين يتعرضون للقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدين أن جموع الشعب المصري تساند أهالي غزة الذين يعانون من القصف المستمر، مشيدين بالدور المصري المناصر للقضية الفلسطينية.

إشادة الأهالي بالدور المصري

وأشاد الأهالي في مدينة المنيا بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في مصر من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التصعيد، مؤكدين أن مصر كانت وستظل تساند وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما أشادوا بقوافل المساعدات الإنسانية التي أطلقتها مصر للأهالي في غزة.

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