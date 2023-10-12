محافظ المنيا: تأثيث 23 مدرسة جديدة تضم 368 فصلا في جميع المراكز

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يتابع بشكل مستمر سير عملية التعليم في جميع المدارس بالمحافظة منذ بداية العام الدراسي، معلنا انتهاء أعمال الصيانة في المدارس وتجهيز المدارس الجديدة، حيث تم إنشاء وتأثيث 23 مدرسة جديدة بإجمالي 368 فصلاً دراسيًا في جميع مراكز المحافظة.

وأكد محافظ المنيا توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش على المدارس والمنشآت التعليمية، وتوعية الطلاب بأهمية النظافة والحفاظ على المنشآت التعليمية لضمان صحة وسلامة الطلاب.

التوسع في إقامة مدارس النيل

واستقبل محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفدًا من مدارس النيل الدولية، برئاسة الدكتورة أماني الفار، مديرة وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، لمناقشة سبل التوسع في إقامة مدارس النيل بالمحافظة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، ودكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، وحمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تحسين جودة التعليم في المحافظة

وقدمت دكتورة أماني الفار شكرها للمحافظ على دعمه المستمر لقطاع التعليم، الذي ساهم في تحسين جودة التعليم في المحافظة، وأشارت إلى أن مدرسة النيل بالمنيا تعتبر واحدة من 25 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتتمتع بتجهيزات حديثة، بما في ذلك المعامل والفصول الدراسية والوسائل التعليمية والأنشطة التربوية المتطورة.