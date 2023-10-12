«المنيا الجديدة».. أكبر تجمع عمراني بمواصفات عالمية

شُيّدت مدينة المنيا الجديدة فوق هضبة يصل ارتفاعها إلى 137 متراً من سطح الأرض، لتكون واحداً من أكبر التجمعات العمرانية فى شمال الصعيد، وتجذب أكبر عدد من السكان للإقامة الكاملة فيها.

وفى شهر مارس الماضى افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى المنيا، 85 عمارة فى منطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، حيث تقع بشرق النيل أمام مدينة المنيا وتبعد عن القاهرة 250 كيلومتراً، وتبلغ المساحة الكلية نحو 31 ألف فدان والكتلة العمرانية 6659 فداناً، وبدأت المدينة فى استقبال آلاف السكان للإقامة بها، بعد أن استكملت مرافقها.

«عبدالعزيز»: المدينة استقبلت 100 ألف مواطن للإقامة بها

وقال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز «المنيا الجديدة»، إن المدينة استقبلت نحو 100 ألف مواطن للإقامة بها خلال الأشهر الأولى من افتتاحها، ومن المتوقع أن تستوعب 650 ألف مواطن تقريباً مع حلول عام 2050، مشيراً إلى التطور الكبير الذى شهده قطاع الإسكان فى المدينة خلال السنوات الأخيرة، علاوة على تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية فى الوقت الراهن.

وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن»، أن حجم الاستثمارات فى المدينة بلغ 6 مليارات و669 مليون جنيه، منها ملياران و968 مليون جنيه لقطاع الإسكان، و406.127 مليون جنيه للخدمات، و55.723 مليون جنيه للزراعة و3239.278 مليون جنيه للمرافق، ولفت إلى تنفيذ شبكات طرق على مستوى المدينة ومداخلها ومحاور ربطها الرئيسية بالطريق الأوسط والطريق الجنوبى والطريق الصحراوى الشرقى، وهو ما جذب السكان إلى المدينة لتوافر كل المرافق بها.

ونوه بأن المساحة الكلية لمدينة المنيا الجديدة تبلغ نحو 31 مليوناً و106 آلاف و35 متراً، وجرى توزيع هذه المساحة بحيث تشمل مناطق سكنية متنوعة موزعة فى عدة أحياء، إضافة إلى مناطق خدمية وصناعية وسياحية وترفيهية، وتتضمن مساحات خضراء كبيرة، مشيراً إلى أن النمو الحضرى فى المدينة يهدف إلى زيادة عدد السكان على مدار السنوات المقبلة.

وأكد رئيس مدينة المنيا الجديدة أن عدد الوحدات السكنية فى المدينة بلغ 36 ألفاً و303 وحدات سكنية ما بين منفذة وجارٍ تنفيذها، منها 25 ألفاً و672 وحدة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، إذ يبلغ عدد وحدات الإسكان 11 ألفاً و820 وحدة، فيما بلغ عدد المبانى الخدمية المنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، 97 مبنى، تشتمل على 9 مبان اجتماعية، مبنيين إداريين، 7 مبانٍ أمنية، 16 مبنى تجارياً، 23 مبنى تعليمياً، مبنى ثقافى، 11 مبنى صحياً، 30 مبنى للخدمات العامة، فضلاً عن تنفيذ 119 مبنى بمختلف القطاعات أنشأها القطاع الخاص، وجارٍ تنفيذ 50 مبنى خدمياً جديداً.

وعن المنطقة الصناعية فى المنيا الجديدة، كشف «عبدالعزيز» عن تخصيص منطقة صناعية (ب) بالحى الأول بمساحة 71 فداناً، منها مساحة 37 فداناً مقسمة إلى 99 قطعة أنشطة صناعية كاملة المرافق، إضافة إلى عمل 57 مصنعاً برأس مال 46 مليون جنيه بإنتاج سنوى 47.070 مليون جنيه أتاح 1349 فرصة عمل بأجور سـنوية بلغت 4.100 مليون جنيه، جذبت الكثير من الشباب والفتيات وأتاحت فرص عمل حقيقية، وفرص تدريب فى تلك المصانع.

وأكد «عبدالعزيز» اهتمام الدولة بالمساحات الخضراء فى المدينة، إذ جرى تخصيص 4940 فداناً للغابات الشجرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص 1522 فداناً بالمدينة، منوهاً بأن المدينة تضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية، وشبكات طرق بجميع الأحياء وخاصة الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والحرفى، ومنطقة «ابنى بيتك» ومربع الجامعات.

وعبّر محمد عمار، من سكان مدينة المنيا الجديدة، عن سعادته بالإقامة فى المدينة، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الـ5 الماضية جرى إعادة تأهيل الأحياء الرابع والأول والثانى، وتنسيق موقع وزراعة الطريق الرابط بين وصلة طريق الجيش والكتلة العمرانية وكذلك ازدواج طريق «المنيا - أسيوط» من كمين الصفا حتى وصلة طريق الجيش.

وأضاف: «كما تم تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوى الشرقى من كمين الصفا حتى قرية الشرفا، ورفع الكفاءة لشبكة الطرق فى المرحلة الأولى بالحى الأول، والمنطقة الصناعية، والطريق الشريانى، وهو ما جعل الحركة من وإلى المدينة أكثر سهولة».

وعن المساحات الخضراء، أشاد جمال محمد من سكان الحى الرابع بمدينة المنيا الجديدة، بالمسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية بالمدينة، وازدواج الطريق الصحراوى من كمين الصفا حتى مدخل المدينة، واستكمال زراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوى حتى إدارة المرور بالمدينة بطول 4.5 كيلومتر، وصيانة المسطحات الخضراء بالحى الثالث.