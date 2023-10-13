مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب «الجمعة»

أقامت مساجد دولة فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، وشهداء فلسطين كافة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقرأ المصلون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح الشهداء، متضرعين إلى الله أن يرحم شهداء الشعب الفلسطيني وأن يتقبلهم في عليين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حولت مدينة القدس الفلسطينية وبلدتها القديمة، إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.

ووضعت قوات الاحتلال متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.