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قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين فلسطينيين بأحياء القدس المحتلة

كتب:

منى السعيد
10:10 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شباب مقدسيين - ارشيفية

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شباب مقدسيين - ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خمسة مواطنين مقدسيين، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من «عمر محيسن»، وهو من مخيم شعفاط، و«موسى ومحمد أبو رميلة»، و«تيسير عبيد»، من شارع صلاح الدين بالقدس، فيما اعتقلت «صائب درباس»، من بلدة العيسوية.

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