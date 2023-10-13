ماليزيا تشيد بدور مصر في توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة

أشادت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، بالدور المهم الذي تلعبه مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يواجهون حاليا نقصا كبيرا في الضروريات الأساسية بسبب الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت ماليزيا، عبر وزارة خارجيتها، الدور المهم الذي تلعبه مصر في تيسير التوصيل الآمن لشحنات الإغاثة الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر الحدود بين رفح وغزة.

أكدت ماليزيا استعدادها للانضمام إلى الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الإمدادات بتسهيل كامل من الحكومة المصرية عبر معبر رفح، مؤكدة أن توفير ممر آمن لتمرير الإمدادات الإنسانية والإغاثية أمر بالغ الأهمية لإبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة.

وكررت ماليزيا دعوتها لمصر لحث إسرائيل على وقف الهجمات على بوابة صلاح الدين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بحيث يمكن توصيل الإمدادات الإنسانية على الفور إلى المتضررين في غزة من أجل إنسانية.