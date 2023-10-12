سامح شكري: استمرار فتح معبر رفح للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يجب على المجتمع الدولي مواجهة إخفاقه على مدى النصف قرن الماضي، ويقدر الوضع العام في المنطقة بأنه ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، التي يقال إنها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية ليتوانيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مصر تتحمل مسؤولية خاصة منذ البداية، وأكدنا استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية، ويظل المعبر مفتوحا حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة»، متابعا: «في إطار التنسيق فيما بين الدول العربية بالأمس، سوف يتم التحرك على المستوى الثنائي ومستوى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع».

واستكمل حديثه: «نعمل على تخفيف حدة الصراع وإنهائه، وحماية المدنيين والمطالبة بتفعيل مسؤوليات المؤسسات الأممية في هذا الشأن، سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية، فضلا عن الانخراط مع الدول الفعالة من أجل الوصول إلى إنهاء هذا الصراع، تقديرا للآثار السلبية التي تلحق بالشعب الفلسطيني في غزة».

وأكدخلال المؤتمر الصحفي: «المدنيين ليس لهم مسؤولية في أي أعمال مرفوضة تم اقترافها، وستظل الدول العربية في تنسيق مستمر فيما بينها والتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات الأممية لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع الحالية، وتظل مصر توفر قدراتها على التفاعل مع كافة الأطراف، لتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها وعدم توسيع رقعتها، كون هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة ليس فقط على المنطقة ولكن أيضا على السلم والأمن الدوليين».