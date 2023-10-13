«حياة كريمة» تناشد الشعب بالمشاركة في حملة التحالف الوطني لدعم غزة

ناشدت مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري، للمشاركة في حملة التبرع بالدم، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعم الأشقاء في فلسطين، بعد أعمال العنف التي شنها الاحتلال على غزة.

حملة التبرع بالدم للإخوة الفلسطينين

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «مراهنين على جدعنة المصريين في حملة التبرع بالدم للإخوة الفلسطينين واللي بتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة ضمن حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركتها مع جميع متطوعيها في حملة التبرع الدم، اليوم، قائلة: «علشان يكون كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين».

13 محافظة تتواجد فيها الحملة

وتتواجد حملة التحالف الوطني في 13 محافظة هم: «القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - الإسماعيلية - البحيرة - الشرقية - الغربية - المنيا - كفرالشيخ - الأقصر - الفيوم - المنوفية - الجيزة».

وقال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الحملة الشعبية للتبرع بالدم، انطلقت اليوم في مختلف محافظات الجمهورية، وشارك بها، متطوعو التحالف من المحافظات المختلفة، مضيفًا: «شبابنا ومتطوعينا الجدعان قرروا يكونوا أول ناس تتبرع بالدم».

وحث التحالف الوطني في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الجميع على النزول والمشاركة في الحملة، وذلك لمساندة أهالينا في فلسطين: «يالا انزل وشارك، كل نقطة دم خير عظيم لأهالينا في فلسطين»، كما استعرض عددا من الصور لمتطوعي التحالف في أثناء تبرعهم بالدم في محافظة أسيوط، ضمن الحملة الشعبية.