تفاصيل أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران غدا بالمنوفية

يستعد المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لإطلاق أول مؤتمر جماهيري له، غدا السبت، في مسقط رأسه في سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وكانت حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران؛ أعلنت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن المؤتمر الجماهيري الأول لـ«زهران» في مسقط رأسه، وكشفت الحملة عن تفاصيل من بعض ما سيحدث في هذا المؤتمر، بعد أن اجتمعت الحملة للتجهيز للمؤتمر الجماهيري.

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

وكشفت النائبة أميرة صابر، المتحدث الإعلامي باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن ملامح ما سيتم مناقشته خلال المؤتمر الجماهيري في المنوفية، قائلا إن فريد زهران سيتحدث خلاله عن برنامجه الانتخابي، ورؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية، إذ تضع الحملة اللمسات النهائية من البرنامج الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، ليجري إعلان البرنامج بشكل تفصيلي.

أول مؤتمر جماهيري لـ فريد زهران

وأكدت أميرة، أنه بعد المؤتمر الجماهيري في المنوفية، ستنطلق سلسلة من الجولات واللقاءات للمرشح الرئاسي المحتمل فريد في مختلف المحافظات، إذ يستكمل جولته الانتخابية في صعيد مصر: «أسوان- الأقصر- قنا»، على أن تبدأ الجولة الثانية من زيارة المحافظات بوجه بحري في «المحلة - الإسكندرية- المنوفية»، ومن المقرر أن يختتم «زهران» جولاته في القاهرة الكبرى.