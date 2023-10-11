حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نبدأ جولتنا من «سرس الليان» في المنوفية

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الإعلامي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة ستبدأ أولى خطواتها الفعلية الأسبوع المقبل، يوم السبت، وذلك بعد قبول أوراق ترشحه في الهيئة الوطنية للانتخابات.

عقد مؤتمر جماهيري

وأضافت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن الحملة تبدأ من محافظة المنوفية من مسقط رأس زهران بمدينة «سرس الليان»، مؤكدة أنه سيعقد مؤتمرا جماهيريا يتحدث فيه عن برنامجه الانتخابي، ورؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية، لينطلق بعد ذلك في سلسلة من الجولات واللقاءات في مختلف المحافظات.

البرنامج الانتخابي

وأضافت المتحدث الإعلامي أن المرشح الرئاسي فريد زهران يستكمل جولاته الانتخابية في محافظات الصعيد بجنوب مصر بمحافظات (أسوان- الاقصر- قنا)، على أن تبدأ الجولة الثانية من زيارة المحافظات بوجه بحري في (المحلة - الإسكندرية- المنوفية).

ويختتم زهران جولاته في القاهرة الكبرى، مضيفة أن الحملة مستمرة في الوقت الراهن وعاكفة على الانتهاء من البرنامج الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، ويجرى إعلان البرنامج بشكل تفصيلي.