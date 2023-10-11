حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران تناقش إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول

عقدت حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران؛ رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأسه في سرس الليان بمحافظة المنوفية، السبت المقبل.

اجتماع حملة فريد زهران

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

حضر الاجتماع أشرف حلمي مدير الحملة الانتخابية، وعبد العزيز الشناوي نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوي وأميرة صابر المتحدثين الرسميين باسم الحملة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، إضافة لمجموعة من قيادات حزبي العدل والمصري الديموقراطي الاجتماعي.