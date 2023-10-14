المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيريا في المنوفية اليوم

يبدأ اليوم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أولى خطوات حملته الانتخابية، وذلك بعد قبول أوراق ترشحه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ليصبح ثاني مرشح محتمل يتقدم لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية من محافظة المنوفية بسرس الليان، وهي مسقط رأس فريد زهران.

أولى خطوات الحملة الانتخابية

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه سيعقد مؤتمرا جماهيريا في سرس الليان، اليوم، يتحدث فيه عن برنامجه الانتخابي، ورؤيته وأسبابه للترشح في الانتخابات الرئاسية، لينطلق بعد ذلك في سلسلة من الجولات واللقاءات في مختلف المحافظات.

وأضافت أنه سوف يستكمل جولاته الانتخابية في محافظات الصعيد بجنوب مصر بمحافظات (أسوان- الأقصر- قنا)، على أن تبدأ الجولة الثانية من زيارة المحافظات بوجه بحري في (المحلة - الإسكندرية- المنوفية)، مختتما جولاته في القاهرة الكبرى.

موعد اللقاء الجماهيري

كانت الحملة الرئاسية لفريد زهران؛ عقدت اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأس «زهران» في سرس الليان بمحافظة المنوفية، وتمت مناقشة الخطة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.