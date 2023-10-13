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وزير التنمية الفلسطيني: غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية

كتب:

منتصر سليمان
05:26 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن غارات قوات الاحتلال على قطاع غزة إبادة جماعية مرفقة بعقوبات تطال كل السكان المدنيين من انقطاع الكهرباء والماء ووقف الإمدادات الغذائية، وأيضًا رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية للشعب المحاصر.

العدوان الإسرائيلي يتسع الآن ويتمدد

وأضاف «مجدلاني»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي يتسع الآن ويتمدد، وأيضًا هناك تمهيد لحرب برية ودخول قطاع غزة، معقبًا: «نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في القطاع».

ونوه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى أن نتنياهو يسعى إلى فرض الحل الأحادي الجانب بتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن قرار اجتياح قطاع غزة قرار أمريكي وغربي وليس قرارًا إسرائيليًا.

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